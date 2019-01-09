Убил в новогоднюю ночь: житель Бурятии избил и задушил свою беременную жену

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:45:18+03:00

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Трагедией закончилась новогодняя ночь в одной из семей в селе Турунтаево в Бурятии. 34-летний местный житель вместе со своей 32-летней гражданской женой, которая находилась на 4 месяце беременности, отправился в гости к друзьям, чтобы отметить праздник.

Несмотря на то, что женщина была в положении, от спиртных напитков она не отказалась и вскоре опьянела. Под утро, после застолья сожитель предложил ей возвращаться домой, но она отказалась. Тогда пьяный муж разозлился и стал избивать беременную. Затем, не дав ей одеться, он насильно вывел ее на улицу босиком, без верхней одежды и потащил домой, продолжая избивать. А когда они подошли к ограде, задушил женщину. После чего занес тело домой, положил на кровать и укрыл одеялом. Скорую помощь жене он вызвал, только когда протрезвел. Но спасать избитую было уже поздно. Она умерла еще до приезда врачей. То что, сибирячка была задушена, подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Позднее выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за убийство отчима. Из колонии он освободился всего 3 года назад. После выхода на свободу он нигде не работал и много пил. Теперь ему предстоит вернуться на скамью подсудимых.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.