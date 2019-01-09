2019-01-09T07:11:43+03:00
Общество

Полицейские через соцсети обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения в Иркутске

Проезд на красный свет обошелся в 1500 рублей [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Полицейские через соцсети обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения в Иркутске.Полицейские через соцсети обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские инспекторы ГИБДД через Интернет нашли водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС через Интернет нашли водителя проехавшего на красный свет светофора.Ему выписан штраф в 1500 рублей.ГУ МВД по Иркутской области

Найти нарушителя удалось с помощью социальных сетей. Видео, размещенное очевидцем, зафиксировало, как 30-летний мужчина, находящийся за рулем своего автомобиля пролетает на большой скорости по пешеходному переходу, прямо перед женщиной, которая собиралась перейти дорогу.

- После установления личности водителя, он был вызван в отделение полиции и привлечен к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Он пояснил, что из-за высокой скорости не успевал остановиться и решил проскочить. Мужчина полностью признал свою вину.

30-летний водитель за нарушение правил дорожного движения выплатил штраф – 1500 тысячи рублей. Как отметили в полиции, за 2018 год после проезда на красный свет произошло более 120 ДТП, в которых пострадали 150 человек, 8 погибли.

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