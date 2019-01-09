9 Янв. 2019 2019-01-09T07:11:43+03:00

Полицейские через соцсети обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Иркутские инспекторы ГИБДД через Интернет нашли водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685402" frameborder="0"></iframe> Инспекторы ДПС через Интернет нашли водителя проехавшего на красный свет светофора.Ему выписан штраф в 1500 рублей.ГУ МВД по Иркутской области

Найти нарушителя удалось с помощью социальных сетей. Видео, размещенное очевидцем, зафиксировало, как 30-летний мужчина, находящийся за рулем своего автомобиля пролетает на большой скорости по пешеходному переходу, прямо перед женщиной, которая собиралась перейти дорогу.

- После установления личности водителя, он был вызван в отделение полиции и привлечен к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Он пояснил, что из-за высокой скорости не успевал остановиться и решил проскочить. Мужчина полностью признал свою вину.

30-летний водитель за нарушение правил дорожного движения выплатил штраф – 1500 тысячи рублей. Как отметили в полиции, за 2018 год после проезда на красный свет произошло более 120 ДТП, в которых пострадали 150 человек, 8 погибли.

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