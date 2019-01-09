2019-01-09T07:32:35+03:00
Общество

Иркутянка, рискуя остаться без квартиры, оплатила банку долг в 590 тыс. рублей

Ее предупредили, что иначе жилье будет выставлено на торги
Василий ТАТАРНИКОВ
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Иркутянка, рискуя остаться без квартиры, оплатила банку долг в 590 тыс. рублей.Иркутянка, рискуя остаться без квартиры, оплатила банку долг в 590 тыс. рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не хочешь остаться без квартиры - найдешь деньги, чтобы погасить долги перед банком. Этим пришлось руководствоваться жительнице Иркутска, когда на пороге ее дома появился судебный пристав. К тому времени женщина была должна по кредиту уже 590 тысяч рублей, а сумма все возрастала .

- О возбуждении исполнительного производства судебный пристав уведомил ее и предупредил, что в случае неисполнения решения суда будут применены меры принудительного характера, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Ее квартира будет передана на торги.

Не желая лишаться собственной недвижимости, женщина оплатила долг полностью.

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