Иркутянка, рискуя остаться без квартиры, оплатила банку долг в 590 тыс. рублей
Не хочешь остаться без квартиры - найдешь деньги, чтобы погасить долги перед банком. Этим пришлось руководствоваться жительнице Иркутска, когда на пороге ее дома появился судебный пристав. К тому времени женщина была должна по кредиту уже 590 тысяч рублей, а сумма все возрастала .
- О возбуждении исполнительного производства судебный пристав уведомил ее и предупредил, что в случае неисполнения решения суда будут применены меры принудительного характера, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Ее квартира будет передана на торги.
Не желая лишаться собственной недвижимости, женщина оплатила долг полностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убил в новогоднюю ночь: житель Бурятии избил и задушил свою беременную жену. Погибшая женщина находилась на четвертом месяце. Подробнее.
Группу наркосбытчиков задержали в Ангарске: им грозит до 15 лет лишения свободы. До этого дилеры уже были судимы. Подробнее.