9 Янв. 2019 2019-01-09T08:58:49+03:00

За новогодние праздники в Иркутской области убито 6 человек, 4 погибли в ДТП. Фото: Виктория МИНАЕВА

Изменить размер текста: A A

Новогодние и рождественские праздники подошли к концу. Полицейские Иркутской области подвели их итоги.

За первые 8 дней нового года в Иркутской области возбуждено 350 уголовных дел. В ГУ МВД по Иркутской области сообщили подробности.

- С 1 по 8 января 2019 года возбуждено 350 уголовных дел, уже известны 230 подозреваемых. В сравнении с прошлым годом почти вдвое уменьшилось число убийств, с 10 до 6. Также удалось найти 27 человек, которые пропали без вести, среди них 13 подростков.

Кроме того сыщики изъяли около 6 тысяч литров контрафактного алкоголя.

За это же время в Иркутской области задержали 400 водителей, которые сели пьяными за руль, 34 из них задержаны повторно. Нарушения правил дорожного движения привели к 36 ДТП, в которых 4 человека погибли, 43 получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские через соцсети обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения в Иркутске. Проезд на красный свет обошелся в 1500 рублей. Подробнее.