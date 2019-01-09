2019-01-09T11:12:49+03:00
Общество

Жительница Бурятии, чтобы вылететь в Гонконг, оплатила долг на сумму около 100 тысяч рублей

Она крупно задолжала энергетикам за услуги ЖКХ
ВАСИЛИЙ ТАТАРНИКОВ
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Жительница Бурятии, чтобы вылететь в Гонконг, оплатила долг на сумму около 100 тысяч рублей.Жительница Бурятии, чтобы вылететь в Гонконг, оплатила долг на сумму около 100 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хочешь беспрепятственно вылететь за границу – оплати долги за тепло и горячее водоснабжение. Долги по ЖКХ послужили причиной того, что жительница Улан-Удэ стала невыездной. Узнала она об этом перед вылетом, в аэропорту Шереметьево. К этому моменту женщина должна была за коммунальные услуги около 100 тысяч рублей.

- Туристка набрала телефон горячей линии приставов. Дежурный сотрудник успел проконсультировать ее перед регистрацией на авиарейс, – сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. - При помощи интернет-сервиса она оплатила долг через банковское приложение. На основании платежного документа на сумму около 100 тыс. рублей сотрудник управления направил ходатайство об отмене наложенного ограничения.

Документы отправили в Пограничное управление ФСБ и пункт пропуска через границу. Таким образом, благодаря оперативной работе дежурных приставов проблема была решена в кратчайшие сроки. Ей удалось за считанные минуты до окончания посадки на рейс рассчитаться с долгами и пройти регистрацию и вылететь в Гонконг.

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