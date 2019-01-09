2019-01-09T11:41:45+03:00
Происшествия

Угонщиков автомобиля «Мазда Демио» задержали по горячим следам в Иркутске

Похитителями оказались трое ранее судимых парней
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угонщиков автомобиля «Мазда Демио» задержали по горячим следам в Иркутске. Фото: Росгвардия Иркутской области.Угонщиков автомобиля «Мазда Демио» задержали по горячим следам в Иркутске. Фото: Росгвардия Иркутской области.
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Не удалось далеко уехать похитителям автомобиля «Мазда Демио» в Иркутске, которые угнали машину на улице Севастопольская. Хозяин легковушки сообщил полицейским, что неизвестный преступник сначала избил его, а затем забрал ключи и уехал. Уже через несколько минут после обрещения, ориентировку с описанием похищенного авто и угонщиками передали всем наружным службам полиции и Росгвардии.

Подходящую по описанию «Мазду» оперативники заметили на улице Баумана. Рядом с ней стояли трое парней, которые увидев полицейских попытались скрыться, но вскоре были задержаны.

- Выяснилось, что подозреваемые ранее уже были судимы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. – Теперь им вновь придется вернуться на скамью подсудимых.

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