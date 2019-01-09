Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 37-летнего Евгения Павельева
В Иркутске полицейские и волонтеры «Лиза Алерт»-Байкал разыскивают Евгения Павельева. 37-летний мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении 31 декабря 2018 года. С тех пор родные и близкие ничего не знаю о судьбе Евгения.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшего. Рост 175-180 см, худощавый, темно-русые волосы, стрижка короткая, карие глаза.
Был одет в темную кожаную куртку с мехом, серые спортивные брюки, темная шапка, сапоги из камуса.
Всех кто что-либо знает о местонахождении пропавшего Евгения Павельева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 112.
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