2019-01-09T13:34:26+03:00
Общество

Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 37-летнего Евгения Павельева

Он ушел из дома 31 декабря и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 37-летнего Евгения Павельева. Фото: «Лиза Алерт»-Байкал.Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 37-летнего Евгения Павельева. Фото: «Лиза Алерт»-Байкал.
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В Иркутске полицейские и волонтеры «Лиза Алерт»-Байкал разыскивают Евгения Павельева. 37-летний мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении 31 декабря 2018 года. С тех пор родные и близкие ничего не знаю о судьбе Евгения.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшего. Рост 175-180 см, худощавый, темно-русые волосы, стрижка короткая, карие глаза.

Был одет в темную кожаную куртку с мехом, серые спортивные брюки, темная шапка, сапоги из камуса.

Всех кто что-либо знает о местонахождении пропавшего Евгения Павельева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 112.

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