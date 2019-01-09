Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусов

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 10 января синоптики обещают вполне теплую по сибирским меркам погоду, хотя будет немного ветряно. Так, нас ждет переменная облачность, снега по прогнозам не ожидается. Ветер дует восточный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18,-20. Днём будет -8,-10. Однако, другая картина ждет жителей Приангарья.

- В Иркутской области 10 января - переменная облачность, местами: ночью небольшой, днём небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер будет юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. В западных и северных районах дует с запада, юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, позёмки.

Температура ночью -16,-21, в пониженных формах рельефа -26,-31, в северных районах, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском районах, в горах Южного Прибайкалья -9,-14, при прояснении -19,-24. Днём в Приангарье -5,-10, при облачной погоде -15,-20. В горах Южного Прибайкалья и местами в западных районах, горах Восточного Саяна будет 0,-5 градусов.