2019-01-09T16:07:29+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусов

В западных и северных районах Иркутской области – ветер до 17 м/с
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 10 января синоптики обещают вполне теплую по сибирским меркам погоду, хотя будет немного ветряно. Так, нас ждет переменная облачность, снега по прогнозам не ожидается. Ветер дует восточный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18,-20. Днём будет -8,-10. Однако, другая картина ждет жителей Приангарья.

- В Иркутской области 10 января - переменная облачность, местами: ночью небольшой, днём небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер будет юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. В западных и северных районах дует с запада, юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, позёмки.

Температура ночью -16,-21, в пониженных формах рельефа -26,-31, в северных районах, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском районах, в горах Южного Прибайкалья -9,-14, при прояснении -19,-24. Днём в Приангарье -5,-10, при облачной погоде -15,-20. В горах Южного Прибайкалья и местами в западных районах, горах Восточного Саяна будет 0,-5 градусов.

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