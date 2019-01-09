9 Янв. 2019 2019-01-09T16:33:48+03:00

ДТП в Иркутске: двое детей пострадали в столкновении Toyota RAV4 Ford Focus на улице Байкальская. Фото: группа "ДТП 38 RUS".

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Очередная крупная авария произошла в Иркутске 9 января. Около 19 часов на перекрестке улиц Байкальская и Донская столкнулись Toyota RAV4 и Ford Focus. Кто спровоцировал это ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора, пока неизвестно. Зато есть информация о пострадавших.

- В салоне Toyota RAV4, помимо 37-летней автолюбительницы за рулем, находились четверо детей, помощь врачей понадобилась двоим из них, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сама женщина, как и 23-летний водитель Ford Focus не пострадала.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия

Напомним, днем 9 января еще одно серьезное ДТП произошло в районе Свердловского рынка в Иркутске. Там при столкновении Honda Civic и Toyota RAV4 одна из машин вылетела на автобусную остановку, сбив двух женщин. Пострадавших доставили в больницу. (Подробности)