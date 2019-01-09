2019-01-09T16:37:49+03:00
Происшествия

В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала

Мужчина пьяным вышел на лед толщиной в 5 сантиметров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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На лед Байкала, толщиной всего 5 сантиметров вышел в поселке Листвянка 32-летний отдыхающий из Иркутска. Благо, мужчину вовремя заметили инспекторы по маломерным судам, патрулировавшие побережье озера. Спасатели не стали ждать, пока к месту прибудет судно на воздушной подушке, чтобы вытащить мужчину, а сразу бросились ему на помощь.

- Глубина в этом месте более 20 метров, лед очень тонкий, местами его практически нет, кругом открытая вода – медлить было нельзя, выходить на лед самим было крайне опасно, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской области Сергей Зуев. – Мужчина мог провалиться в любую секунду. Поэтому мы попросили его лечь на лед и ползти в к берегу. Когда он приблизился к нам на расстояние примерно 10 метров, бросили ему буксировочный трос и вытащили его на берег.

Причину своего бездумного поступка спасенный иркутянин объяснить не смог, так как был очень пьян. Спасатели согрели его горячим чаем и передали полицейским. В МЧС еще раз предупреждают жителей Приангарья, что выход на лед вне санкционированных переходов и переправ, крайне опасен. Лед на Байкале только начинает формироваться.

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