2019-01-09T17:08:53+03:00
Общество

Ребенок спасаясь от пожара перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске

Мальчик успел выбраться из задымленной квартиры до приезда спасателей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ребенок спасаясь от пожара в перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске.Ребенок спасаясь от пожара в перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В пожарную службу Иркутска поступил звонок о пожаре, очевидцы рассказали, что из окна одной из квартир десятиэтажного дома на улице 3-я Железнодорожная валит густой дым. По тревоге были подняты 8 спасателей и 3 единицы пожарной техники.

Сегодня 9 января около 8.39 в №66 на улице 3-я Железнодорожная произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир расположенных на 5 этаже десятиэтажного дома. В этот момент в ней находился лишь несовершеннолетний ребенок. Спасаясь от дыма мальчик перебрался в соседнюю квартиру через балкон.

- Площадь пожара составила 3 кв. метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - По предварительной версии это могло случиться из-за короткого замыкания проводки.

Инспекторы пожарного надзора обследовали квартиру, им предстоит выяснить детали произошедшего.

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