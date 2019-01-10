2019-01-10T04:01:25+03:00
Общество

Два авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 января

Билеты уже есть в кассах
Ирина РЮТИНА
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Два авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 январяДва авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 январяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все, кто хоть раз летал, знают, что перелеты – дело затратное. И всегда радуешь появлению акций или скидок. Так, с 18 января в аэропорту Иркутска появятся новые субсидированные рейсы. Это Иркутск-Нерюнгри и обратно, Иркутск-Полярный и обратно.

- До 22 марта по пятницам наша авиакомпания будет выполнять эти авиарейсы, - сообщает пресс-служба «ИрАэро». - Тариф субсидированный – 7050 рублей в одну сторону.

Билеты уже можно купить во всех кассах.

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