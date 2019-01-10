2019-01-10T04:46:41+03:00
Общество

Прогулки по старому Иркутску: авторы собирают средства на издание открыток

В этом году проект остался без грантового обеспечения
Ирина РЮТИНА
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«Прогулки по старому Иркутску» впервые прошли в Иркутске в 2012 году. Фото: аккаунт Алексея Петрова«Прогулки по старому Иркутску» впервые прошли в Иркутске в 2012 году. Фото: аккаунт Алексея Петрова
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Накануне авторы проекта «Прогулки по старому Иркутску» запустили в Интернете сбор средств на издательскую деятельность – это познавательные открытки, которые готовят к каждой встрече с иркутянами.

- В 2019 году проект «Прогулки по старому Иркутску» станет по-настоящему народным, - говорят авторы. - В 2018 году мы проиграли все грантовые конкурсы, и чтобы издание открыток продолжалось начали сбор средств. Все отчеты будут публиковаться, деньги перечисляться напрямую в типографию.

Однако, организаторы отмечают, что прогулки будут продолжаться в любом случае.

- Мы будем также гулять каждый вторник по старому городу, ездить по интересным местам на окраины Иркутска и в другие города области, - отмечает Алексей Петров на своей странице в соцсетях.

Сбор на платформе «Я соберу» продлится еще 99 дней. Напомним, «Прогулки по старому Иркутску» впервые прошли в Иркутске в 2012 году. И вот уже 7 лет пользуются у иркутян популярностью. Лекторами на встречах выступают как постоянные ведущие, члены клуба молодых ученых «Альянс», так и приглашенные знатоки.

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