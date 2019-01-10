Невские вертикали: спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:59:44+03:00

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Накануне завершились XXXV всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали». Прошли они в Санкт-Петербурге. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах. Это «скорость» и «трудность». Состязания прошли в спортивном комплексе скалодромов «Северная стена». Спортсмен из Ангарска завоевал на турнире бронзовую медаль.

- Кирилл Белянкин выступал среди юношей 14-15 лет, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – В дисциплине «трудность» наш спортсмен завоевал бронзовую медаль. Белянкин занимается у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных.

Первое и второе места в этом возрасте и дисциплине завоевали питерцы Вячеслав Шуневич и Леонтий Бобков.