2019-01-10T05:56:35+03:00
Общество

Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области

Сыщики составили фоторобот подозреваемого
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области. Фоторобот подозреваемого. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области. Фоторобот подозреваемого. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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В Иркутской области разыскивают молодого человека, который совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки в городе Железногорск-Илимский.

Это произошло вечером 1 января, когда ребенок возвращался домой. Преступник поджидал свою жертву в подъезде дома, где и случилось нападение. После чего парень сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Уже известны приметы молодого человека.

На вид 17-19 лет, рост 160-170 см, худой, тонкие губы, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серый пуховик с меховым капюшоном, темную вязаную шапку, темные штаны и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о личности преступника, либо о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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