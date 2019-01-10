Незаконно продал лес на 22 миллиона рублей: начальник колонии задержан в Усть-Куте

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:59:37+03:00

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В превышении должностных полномочий предъявлено обвинение начальнику колонии-поселения из Усть-Кута. По версии следствия, несколько должностных лиц колонии занимались заготовкой леса и продажей древесины вместе с одной из коммерческих организаций города. Они незаконно продали насаждения на корню, действуя в интересах юридических лиц. Таким образом, учреждение недополучило около 22 млн. рублей дохода.

- При обыске следователи и полицейские нашли у начальника колонии около 1 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ему избрали меру пресечение в виде домашнего ареста.

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