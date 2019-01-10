2019-01-10T07:46:40+03:00
Общество

СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске

Причиной слувшегося могла стать разгерметизация баллона с гелием
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске.СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутской области сыщики приступили к расследованию обстоятельств взрыва газа в заправочном павильоне. В результате, которого погиб 27-летний рабочий.

О том, что в районе микрорайона 4-ый Новый произошел взрыв сообщили очевидцы. По тревоге были подняты пожарные, врачи и служба газа. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что в одном из павильонов, где заправляли газовые баллоны произошел взрыв. Пожара не было. Взрывная волна разрушила часть здания. При осмотре здания спасатели нашли тело молодого человека.

- Проводится доследственная проверка нарушений требований охраны труда, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По результатам которой, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи выясняют все детали случившегося. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать разгерметизация баллона с гелием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер онкобольной мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину. В последнее время ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл «Звезде»
Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» клиентки и попал в аварию в Иркутске
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным умершего от онкологии Влада Шестакова
Незаконно продал лес на 22 миллиона рублей: начальник колонии задержан в Усть-Куте
Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области
Невские вертикали: спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу
Прогулки по старому Иркутску: авторы собирают средства на издание открыток
Два авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 января
Международный турнир по стоклеточным шашкам: победу одержал иркутянин
Стилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске
Ребенок, спасаясь от пожара, перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске
В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала
ДТП в Иркутске: двое детей пострадали в столкновении Toyota RAV4 Ford Focus на улице Байкальская
Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусов