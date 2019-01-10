10 Янв. 2019 2019-01-10T07:46:40+03:00

СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области сыщики приступили к расследованию обстоятельств взрыва газа в заправочном павильоне. В результате, которого погиб 27-летний рабочий.

О том, что в районе микрорайона 4-ый Новый произошел взрыв сообщили очевидцы. По тревоге были подняты пожарные, врачи и служба газа. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что в одном из павильонов, где заправляли газовые баллоны произошел взрыв. Пожара не было. Взрывная волна разрушила часть здания. При осмотре здания спасатели нашли тело молодого человека.

- Проводится доследственная проверка нарушений требований охраны труда, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По результатам которой, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи выясняют все детали случившегося. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать разгерметизация баллона с гелием.

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