Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным умершего от онкологии Влада Шестакова

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:49:26+03:00

История мальчика стала известна всей стране после просьбы о помощи от журналиста на пресс-конференции Владимира Путина

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Сергей Левченко выразил соболезнования родным и близким Влада Шестакова из города Черемхово. Малыш скончался сегодня ночью, 10 января от страшной болезни – нейробластомы забрюшинного пространства (рак нервной системы) 4 стадии, с метастазами в легких.

- Это огромная потеря для вас, ваших родных и близких, для всех, кто знал и любил Влада, - говорится в сообщении от имени Сергея Левченко. - Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области.

Вся страна следила за состояние здоровья мальчика после просьбы о помощи одного из журналистов на пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря 2018 года. Почти два с половиной года назад семья Шестаковых узнала о болезни Владика. Медики начали активно лечить ребенка: три курса химиотерапии, удаление опухоли. Но не вышло, случился рецидив. Тогда родители решили обратиться в заграничные клиники. Согласились принять в таком тяжелом состоянии ребенка только врачи из Стамбула. Они не давали никаких гарантий и запросили за лечение аж 78 тысяч долларов. Начался сбор средств, тысячи неравнодушных отправляли деньги. Но возникла новая проблема – Владик не переживет перелета.

В последнее время состояние малыша ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мама Владика до последнего вздоха находилась рядом с любимым сыном.

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Мальчик был долгожданным ребенком в семье. Родился вполне здоровым и крепким, вес и рост в порядке, правда, часто болел ОРВИ, была повышенная температура, лихорадило. Сделали УЗИ – поставили неутешительный диагноз. В семье трехлетнего Шестакова в буквальном смысле началась борьба за жизнь. Подробнее...