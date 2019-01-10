2019-01-10T09:08:43+03:00
Общество

Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» клиентки и попал в аварию в Иркутске

29-летний мужчина никогда не имел водительских прав и был пьян
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» и попал в аварию в Иркутске. Место аварии.Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» и попал в аварию в Иркутске. Место аварии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Иркутска обратилась местная жительница, она рассказала сыщикам, что неизвестный угнал ее автомобиль «Renault Clio», который она оставила на одной в одном из городских автосервисов.

36-летняя иркутянка сдала на техническое обслуживание автомобиль «Renault Clio». Когда женщина вернулась, чтобы забрать машину после ремонта, иномарки на станции уже не было. Полицейские опросили возможных свиделетей и составили ориентировку на розыск. Уже через несколько часов угонщик был задержан, Им оказался 29-летний местный житель, работавший механиком в том самом автосервисе.

- Мужчина поссорился с женой, после чего решил прокатиться на чужом автомобиле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Не справившись с управлением, он врезался в столб.

Выяснилось, что в момент угона мужчина был пьян, да и водительских прав он никогда не имел. Возбуждено уголовное дело по статье угон автомобиля без цели хищения. «Renault Clio» уже вернулся к своей хозяйке, правда машине опять потребуется ремонт.

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