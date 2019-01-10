ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл «Звезде»

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:14:39+03:00

Ангарчане вели в счете в две шайбы, но не удержали преимущество

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В первом матче Нового года хоккеисты ангарского «Ермака» вновь разочаровали своих болельщиков. «Оранжевые» на родном льду проиграли чеховской «Звезде» со счетом 3:4. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

При этом первый период остался за нашей дружиной. Вперед ангарчан вывел Валерий Бочкарев. Во втором отрезке «Ермак» удвоил свое преимущество благодаря точному броску Артема Воробьева. Начало третьего периода обернулось настоящим кошмаром для оранжевой дружины. Хозяева льда позволили гостям не только сравнять счет, но и выйти вперед. Восстановить равновесие хозяевам удалось лишь за минуту до финальной сирены. Отличился Андрей Конев.

В дополнительное время команды выявить победителя не смогли и встреча перетекла в серию буллитов, в которой удача улыбнулась «Звезде».

Следующий матч «Ермак» проведет 11 января с воскресенским «Химиком»