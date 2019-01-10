2019-01-10T09:18:51+03:00
Происшествия

Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина

Их удалось опознать благодаря записям с камер наблюдения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина.Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Двое молодых людей украли из кассы продуктового магазина 14 тысяч рублей. Они воспользовались тем, что продавец отлучилась в подсобное помещение. Но воры не учли, что попали в поле зрения камер видеонаблюдения.

Днем 2 января, двое мужчин зашли в продуктовый магазин на улице Советская в Иркутске. Пока продавщица отошла в подсобку, грабители, воспользовавшись моментом, скрылись, прихватив с собой 14 тысяч рублей. Однако, они не заметили, что попались в объектив камер наблюдения. Изъятые записи помогли сыщикам установить личности грабителей и задержать их.

- Ими оказались двое безработных иркутян 24-х и 28-ми лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Они оба ранее судимы.

Как выяснили сыщики, один из воров освободился из колонии всего полтора месяца назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия их поместили под арест. Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.

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