10 Янв. 2019 2019-01-10T10:25:13+03:00

7 лет в бегах: ангарчанина, который жил по поддельным документам осудили за попытку убийства бывшей девушки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Ангарске вынесли приговор местному жителю, который 7 лет провел в бегах. Мужчину, который попытался убить свою бывшую девушку, объявили в международный розыск. Все это время он жил по поддельным документам.

В 2011 году молодой ангарчанин пришел на работу к своей возлюбленной, в один из местных супермаркетов и попытался убедить ее восстановить отношения. Девушка наотрез отказалась от такого предложения, после чего между ними вспыхнула очередная ссора. Отвергнутый парень в порыве ярости достал нож и несколько раз ударил им свою любимую в шею. На крики женщины прибежал охранник магазина, который попытался остановить нападавшего и выстрелил в него из травматического пистолета. Однако тому удалось скрыться с места преступления. Испугавшись наказания, 26-летний парень подался в бега. 7 лет ему удавалось скрываться по поддельным документам, пока летом 2018 года его не задержали в Кабардино-Балкарии.

- В ходе заседания подсудимый частично признал свою вину, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Он признан виновным в покушении на убийство.

Ближайшие 6 лет и 10 месяцев ангарский беглец проведет в колонии строгого режима. Кроме этого, его обязали выплатить своей бывшей девушке 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.