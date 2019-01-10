10 Янв. 2019 2019-01-10T11:26:25+03:00

Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Такое решение было принято на совещании администрации города

Изменить размер текста: A A

Мэрия Иркутска приняла решение о поддержке семей, чьи квартиры сгорели во время пожара в общежитии на улице Ленская. На ремонт комнат выделят деньги из резерва города.

Напомним, огонь в общежитии вспыхнул ночью 1 января. В результате происшествия пострадали 6 человек, которых доставили в больницу, а также комнаты и места общего пользования на нескольких этажах здания. Жильцам дома предоставили временное размещение.

Фото с места тушения пожара.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- На время проведения ремонтных работ временное размещение потребовалось одной женщине с двумя детьми, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Остальные от жилья маневренного фонда отказались.

Мэрия города приняла решение взять на себя расходы по восстановлению комнат поврежденных при пожаре независимо от формы собственности. Полная сумма ущерба станет известна после окончания экспертиз, которые проводят в лаборатории МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок, спасаясь от пожара, перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске. Мальчик успел выбраться из задымленной квартиры до приезда спасателей. Подробнее.

Пожар уничтожил сельскую амбулаторию в Бурятии. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание. Подробнее.