2019-01-10T11:26:25+03:00
Общество

Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска

Такое решение было принято на совещании администрации города
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Мэрия Иркутска приняла решение о поддержке семей, чьи квартиры сгорели во время пожара в общежитии на улице Ленская. На ремонт комнат выделят деньги из резерва города.

Напомним, огонь в общежитии вспыхнул ночью 1 января. В результате происшествия пострадали 6 человек, которых доставили в больницу, а также комнаты и места общего пользования на нескольких этажах здания. Жильцам дома предоставили временное размещение.

Фото с места тушения пожара. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото с места тушения пожара.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- На время проведения ремонтных работ временное размещение потребовалось одной женщине с двумя детьми, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Остальные от жилья маневренного фонда отказались.

Мэрия города приняла решение взять на себя расходы по восстановлению комнат поврежденных при пожаре независимо от формы собственности. Полная сумма ущерба станет известна после окончания экспертиз, которые проводят в лаборатории МЧС.

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