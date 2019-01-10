2019-01-10T11:32:23+03:00
Спорт

Этап крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019» пройдет в Иркутске

Вполне вероятно, что на открытие ралли-марафона, в Иркутск приедет самый известный российский автогонщик Владимир Чагин
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Этап крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019» пройдет в ИркутскеЭтап крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019» пройдет в ИркутскеФото: Рамиль ГАЛИ
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Отличная новость для иркутских любителей ралли. Именно в нашем городе впервые в истории состоится старт первого этапа крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019». Планируется, что лучшие гонщики мира покажут сибирякам мастерство своего вождения на грузовиках, внедорожниках и мотоциклах 6 июля.

- У этого соревнования статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - После торжественного старта в Иркутске караван ралли начнет свое путешествие по завораживающим просторам Сибири, вдоль озера Байкал, пересечет Монголию с севера на юг через Улан-Батор. Ралли-марафон протяженностью в пять тысяч километров завершится 16 июля в китайском Дуньхуане.

Также, вполне вероятно, что на открытие ралли-марафона, в Иркутск приедет самый известный российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, а ныне руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Кроме того, в соревнованиях примут участие спортивные экипажи из более чем 40 стран мира. Планируется приезд 150 участников, около 2000 человек сопровождения и 600 единиц транспорта. Трасса, где пройдет гонка пока определяется.

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