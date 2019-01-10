«Прихожу к тебе ночью с эротическим массажем»: создатель БДСМ фильма «Байкальский жеребец» записал новую песню

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:47:17+03:00

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Вы слышали о фильме «Бурятский жеребец», который сняли в Бурятии в стиле БДСМ? Создатель этой картины решил записать новый музыкальный трек. Конечно же, и в этот раз не обошлось без эротического подтекста.

- Прихожу к тебе ночью с эротическим массажем, - поет в песне автор картины. -Называешь меня своим хулиганом, говоришь, что я супер, утверждаешь, что мачо. Я от счастья такого иногда ещё плачу (далее идет непристойная часть).

Трек вызвал бурю эмоций. Кто-то оценил, а кто-то отругал автора за столь вульгарный текст.

- Одна моя знакомая называет меня «мимимишкой», - рассказывает Апальков. – Появилась идея написать песню с рифмой на это слово. Я обратился к подруге, которая пишет стихи, она согласилась. Текст появился, написали музыку и записали трек.

Авторы планировали снять клип, но в конце концов Михаил в день своего рождения разместил в социальные сети свое творение.