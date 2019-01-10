2019-01-10T12:04:43+03:00
Общество

Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада

Елочки можно оставить прямо у ворот зоосада
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада. Фото: группа иркутского зоосадаИркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада. Фото: группа иркутского зоосада
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В Иркутске стартовала ежегодная акция по сбору новогодних елок. Работники зоосада призывают не выбрасывать символ Нового года напрасно, а предлагают ему новое применение.

Вот и закончились новогодние праздники, многие жители Иркутска уже начинают выбрасывать елки на мусорку. Чтобы хвойные красавицы не пропадали напрасно, в иркутском зоосаде объявили о сборе деревьев. Их используют в качестве корма для животных.

- Вечнозеленое дерево источник ценных витаминов, которые необходимы нашим питомцам, - сообщается на странице иркутского зоосада в соцсетях. – Кроме этого хвоя также прекрасный природный антисептик.

Иркутянам напомнили и том, что такая благородная миссия пойдет на пользу не только животным, но и людям. Это облегчит труд коммунальщиков, которым приходиться убирать последствия праздников.

Привезти елку можно в любое удобное время. Их можно оставить прямо у ворот зоосада, на которых изображен верблюд.

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