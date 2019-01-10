Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:57:41+03:00

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Главный врач Иркутской городской клинической больницы №1 Леонид Павлюк покидает свой пост. Его действующий контракт с Министерством здравоохранения Иркутской области расторгнут по обоюдному согласию.

- За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Иркутской области, безупречную работу и высокий профессионализм заместитель министра Галина Синькова вручила Леониду Александровичу Почетную грамоту, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Временно исполнять обязанности главного врача с 10 января будет Ольга Бортник, которая с 2008 года занимает должность заместителя главного врача Иркутской городской клинической больницы №1 по организационно-методической работе. Кто займет вакантную должность станет известно по итогам конкурса. Произойдет это не ранее чем через месяц.

Справка «КП»

Леонид Александрович Павлюк

Родился 8 июня 1958 года в поселке Ермаковка Братского района Иркутской области.

Окончил Иркутский государственный медицинский институт окончил по специальности «Лечебное дело».

В должности главного врача МУЗ «Клиническая больницы №1 проработал с 2002 года.

За плодотворную и многогранную врачебную деятельность, умелое руководство коллективом, подготовкой кадров, высокогуманное отношение к пациентам, Леонид Александрович не раз был награжден почетными грамотами Департамента здравоохранения, мэра г. Иркутска, Губернатора. Указом Президента РФ в 2000 году ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В 2014 году избран депутатом Думы города Иркутска шестого созыва.