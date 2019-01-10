2019-01-10T13:29:29+03:00
Общество

На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»

19 января православные жители Иркутска отпразднуют Богоявление
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани». Фото: пресс-служба администрации Иркутска.На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани». Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске идет подготовка к празднованию православного Богоявления. Крестный ход традиционно пройдет 19 января от храма Александра Невского до залива Якоби. Где после молебна и обряда освящения воды иркутяне смогут окунуться в прорубь и брать «крещенской воды».

Городские власти и православные жители Иркутска готовятся к празднику Богоявления. По традиции, с 2001 года на заливе Якоби прорубают крещенскую купель. В этом году там также установят ледяную часовню с настоящими колоколами. Для удобства тех, кто отважится нырнуть в воду, будет организована палатка для переодевания. Кроме этого всех желающих бесплатно угостят горячим чаем.

- На время мероприятий будут дежурить наряды полиции, МЧС и бригада врачей скорой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Торжества начнутся 19 января в 10.00 с Крестного хода и продлятся до 24.00. Роспотребнадзор рекомендует не использовать воду, набранную в проруби для питья, а только при проведении обрядов или умывания.

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