ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:29:30+03:00

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Одним из главных героев матча ангарского «Ермака» против чеховской «Звезды», который прошел 9 января в рамках ВХЛ, стал внук трехкратного олимпийского чемпиона, легендарного вратаря Владислава Третьяка Максим Третьяк. Именно за чеховскую команду сейчас выступает 22-летний голкипер, который пошел по стопам своего великого деда.

Максим Третьяк в Ангарске. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Кстати, хоккеисты «Ермака» забросили в ворота Третьяка-младшего три шайбы, но обыграть «Звезду» это не помогло. При счете 3:3 дело в матче дошло до серии буллитов, в которой именно Максим Третьяк стал главным героем. Отбив три броска, он принес своей команде победу.

Добавим, что пока Максим не может похвастаться такой же звездной карьерой, как Владислав Третьяк. Молодой голкипер, который также играет под №20 не смог закрепиться в основе легендарного клуба ЦСКА и выступал за несколько клубов-середняков Континентальной хоккейной лиги, в числе которых рижское «Динамо» и владивостокский «Адмирал». Сейчас он играет в лиге рангом ниже – ВХЛ.