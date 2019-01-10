2019-01-10T14:29:30+03:00
Спорт

ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске

Максим Третьяк отбил три буллита [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Одним из главных героев матча ангарского «Ермака» против чеховской «Звезды», который прошел 9 января в рамках ВХЛ, стал внук трехкратного олимпийского чемпиона, легендарного вратаря Владислава Третьяка Максим Третьяк. Именно за чеховскую команду сейчас выступает 22-летний голкипер, который пошел по стопам своего великого деда.

Максим Третьяк в Ангарске. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Максим Третьяк в Ангарске. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Кстати, хоккеисты «Ермака» забросили в ворота Третьяка-младшего три шайбы, но обыграть «Звезду» это не помогло. При счете 3:3 дело в матче дошло до серии буллитов, в которой именно Максим Третьяк стал главным героем. Отбив три броска, он принес своей команде победу.

Добавим, что пока Максим не может похвастаться такой же звездной карьерой, как Владислав Третьяк. Молодой голкипер, который также играет под №20 не смог закрепиться в основе легендарного клуба ЦСКА и выступал за несколько клубов-середняков Континентальной хоккейной лиги, в числе которых рижское «Динамо» и владивостокский «Адмирал». Сейчас он играет в лиге рангом ниже – ВХЛ.

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада
«Прихожу к тебе ночью с эротическим массажем»: создатель БДСМ фильма «Байкальский жеребец» записал новую песню
Этап крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019» пройдет в Иркутске
Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска
7 лет в бегах: ангарчанина, который жил по поддельным документам осудили за попытку убийства бывшей девушки
Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл «Звезде»
Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» клиентки и попал в аварию в Иркутске
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным умершего от онкологии Влада Шестакова
СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске
Незаконно продал лес на 22 миллиона рублей: начальник колонии задержан в Усть-Куте
Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области
Невские вертикали: спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу
Прогулки по старому Иркутску: авторы собирают средства на издание открыток
Два авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 января
Международный турнир по стоклеточным шашкам: победу одержал иркутянин
Стилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске
Ребенок, спасаясь от пожара, перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске
В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала
ДТП в Иркутске: двое детей пострадали в столкновении Toyota RAV4 Ford Focus на улице Байкальская
Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусов