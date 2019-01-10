Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:23:31+03:00

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В Иркутске 11 января по прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем пойдет небольшой снег. Ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью и рано утром около -18. Днём потеплеет до -9,-11 градусов.

- По Иркутской области 11 января также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ночью и днем в Приангарье местами небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели.

Температура в Иркутской области ночью -13,-18, в пониженных формах рельефа -23,-28. Днем синоптики обещают -9,-14 градусов, при облачной погоде -19,-24.