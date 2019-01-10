Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:11:05+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли продлить свою победную серию и на своем поле проиграли кемеровскому «Кузбассу» со счетом 3:4.

Шанс выйти вперед наши парни получили уже на 5-й минуте, заработав пенальти. Но вратарь гостей Евгений Воронков отразил удар Петра Захарова с 12-метрового. Открыли счет бело-синие на 16-й минуте благодаря точному удару с углового полузащитника Ивана Нечаева. Но уже через две минуты гости восстановили равновесие. Все тот же Иван Нечаев на 31-й минуте оформляет дубль и на перерыв лидерами уходят хозяева.

В начале второго тайма «Кузбасс» вновь сравнивает счет после гола Олега Земцова. После этого инициативу в свои руки взял уже защитник иркутян Виталий Денисов. Именно 11-й номер принялся бить очередной пенальти, и не подвел. Точный удар Виталия и наши вновь выходят вперед.

Но концовку матча «Байкал-Энергия» провалила, пропустив два мяча. Сначала кемеровчане отыгрались благодаря ветерану Вадиму Стасенко. Ну а за 6 минут до финального свистка победу «Кузбассу» принес Василий Жаукенов, который хорошо знаком иркутским болельщикам по выступлению за нашу команду.

Следующий матч «Байкал-Энергия» вновь проведет дома. 13 января сыграем с новосибирским «Сибсельмашем».