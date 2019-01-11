Рождественские колядки споют в краеведческом музее Иркутска

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:37:04+03:00

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Иркутский краеведческий музей приглашает горожан на театрализованную интерактивную программу «Рождественские колядки». Она пройдет 13 января в выставочном отделе Музейная студия, что на улице Карла Маркса.

- Программу представит фольклорный ансамбль «Лучинушка» Дворца детского и юношеского творчества, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - Руководитель ансамбля Надежда Седых. «Лучинушка» - неоднократный Лауреат и победитель областных и городских фестивалей и конкурсов.

Начало в 12.30. Вход свободный. Обещают, интересно будет и взрослым, и детям.

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