2019-01-11T04:01:28+03:00
Общество

Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и Луны

Понаблюдать за спутником и звездой можно до 13 января
Ирина РЮТИНА
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Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и ЛуныПланетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и ЛуныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске стартовала акция «100 часов астрономии». Каждый день до 13 января на площадке рядом с Иркутским планетарием в 130-м квартале можно будет бесплатно наблюдать Солнце и Луну через телескопы, оборудованные специальными фильтрами. Наблюдение за звездой с 12.00 до 16.00. А понаблюдать за спутником Земли можно с 18.00 до 20.00.

- Акция «100 часов астрономии» проводится во всём мире с 10 по 13 января 2019 года в честь столетнего юбилея Международного астрономического союза, - рассказал пресс-службе планетария исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Астрономы-любители и профессионалы в эти дни во всём мире проводят самые различные мероприятия – публичные лекции, наблюдения в телескоп, выставки и шоу – чтобы как можно больше людей смогли увидеть своими глазами небесные объекты.

Международную акцию поддержали еще несколько планетариев нашей страны. Откликнулась Москва, Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород. В целом же сейчас астрономический союз включает в себя 82 страны. Основан он был в 1919 году в Брюсселе.

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