День заповедников и нацпарков в Иркутске отметят мастер-классом и фотовыставкой

11 Янв. 2019 2019-01-11T04:38:47+03:00

Экспозиция откроется сегодня, 11 января, в 15.00

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«Заповедное Прибайкалье» приглашает всех иркутян 11 января принять участие в мастер-классе. Он пройдет в Отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Начало в 15.00.

- На мастер-классах 11 января посетители смогут создать собственного медвежонка, - рассказали в пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – В краеведческом музее наши сотрудники отдела экологического просвещения откроют выставку фотографий.

На фото будут представлены пейзажи и обитатели Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. Гостей музея ждет рассказ о заповедных территориях и возможность своими руками создать игрушку. Кстати, в Отделе природы сейчас уже проходит одна выставка фотографий. Она называется «Берегите лесную красавицу».

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