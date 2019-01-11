Россельхознадзор Иркутской области: опасная для человека муха привезена в Россию с импортными фруктами

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:16:40+03:00

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Иркутян предупреждают о ввозе в Россию мухи-горбатки – опасной для человека, способной вызывать болезни, связанные с потерей слуха и даже летальным исходом.

- На территорию России вредитель попал с цитрусовыми из Турции, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области. - В 2018 году специалистами Всероссийского центра карантина растений вредитель был обнаружен в портах Геленджика и Новороссийска.

В случае заражения личинками возможно развитие миаза, муха также является переносчиком холеры. В группе риска – взрослые и дети с ослабленным иммунитетом.

- Муха-горбатка любит теплый климат, но в Сибири этот вид может развиваться в условиях помещений, - отмечают специалисты. - Насекомое похоже на мелких мух, например, дрозофил. Его не просто идентифицировать, но возможно при лабораторном исследовании на высокотехнологичном оборудовании.

Эксперты призывают всех, кто связан с реализацией фруктов быть внимательнее. Понизить влажность и температуру в помещениях хранения, использовать клейкие ловушки для взрослых особей, ликвидировать продукции жизнедеятельности животных, своевременно выкидывать гниющие плоды и растительный мусор.

О случаях обнаружения мухи или ее личинок на территории Иркутской области специалисты не сообщают.

КОНКРЕТНО

При выявлении продукции с характерными признаками заражения следует незамедлительно звонить в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия: в г. Иркутске – 8 (3952) 55-95-27, в г. Улан-Удэ – 8 (3012) 44-14-59. ФГБУ «ВНИИКР» в г. Иркутске - 8 (3952) 48-56-33, в г. Улан-Удэ – 8 (3012) 45-08-25.