2019-01-11T07:02:00+03:00
Туризм

Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times»

Остров обогнал такие популярные направления, как итальянские и французские курорты
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times».Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Популярная американская газета «The New York Times» ежегодно составляет рейтинг самых красивых и уникальных мест, которые стоит посетить. В этом году в топ-52 вошел остров Ольхон. Он расположился на 21 строчке.

- Байкал содержит почти 20 процентов незамерзшей пресной воды в мире и так богат дикой природой - медведями, лисами, соболями, редкими и исчезающими пресноводными тюленями - что ЮНЕСКО называет его «Галапагосские острова России», - говорится в статье.

Кстати, Ольхон – единственное российское место для отдыха, которое вошло в данный топ. Байкал перегнал многие популярные туристические направления Италии, Франции, Китая, Австралии и даже США. Лидером в рейтинге стал остров в Карибском море Пуэрто-Рико. Кстати, автор статьи советует посетить "Байкальский ледяной марафон", который пройдет 2 марта.

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