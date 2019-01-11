11 Янв. 2019 2019-01-11T07:02:00+03:00

Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Остров обогнал такие популярные направления, как итальянские и французские курорты

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Популярная американская газета «The New York Times» ежегодно составляет рейтинг самых красивых и уникальных мест, которые стоит посетить. В этом году в топ-52 вошел остров Ольхон. Он расположился на 21 строчке.

- Байкал содержит почти 20 процентов незамерзшей пресной воды в мире и так богат дикой природой - медведями, лисами, соболями, редкими и исчезающими пресноводными тюленями - что ЮНЕСКО называет его «Галапагосские острова России», - говорится в статье.

Кстати, Ольхон – единственное российское место для отдыха, которое вошло в данный топ. Байкал перегнал многие популярные туристические направления Италии, Франции, Китая, Австралии и даже США. Лидером в рейтинге стал остров в Карибском море Пуэрто-Рико. Кстати, автор статьи советует посетить "Байкальский ледяной марафон", который пройдет 2 марта.