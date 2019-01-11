2019-01-11T08:41:29+03:00
Спорт

Биатлонистка из Бурятии Елизавета Каплина попала в сборную России

Выступать спортсменка будет на кубке IBU
Платон ПРАВДИН
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Елизавета Каплина. Фото: Союз биатлонистов России.Елизавета Каплина. Фото: Союз биатлонистов России.
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Сейчас 22- летняя спортсменка представляет Ханты-Мансийск, где и победила в женской спринтерской гонке на "Ижевской винтовке". Именно эта победа помогла Каплиной попасть в состав сборной России. Теперь биатлонистка будет участвовать на кубке IBU.

Спортсменка смогла преодолеть снегопад, ветер 4 м/с. Победа далась нелегко – тяжелые погодные условия мешали. Но Каплина заняла призовое место, не допустив ни единого промаха и отлично пройдя дистанцию. Помогло девушке и то, что стартовала она не первой и уже знала результаты своих соперниц. Одна из которых допустила один промах, а другая промахнулась дважды.

Для Елизаветы на взрослом уровне это первая победа. Среди ее достижений - серебро и бронза на чемпионате мира среди юниоров 2015 года и третье место на юниорском Кубке IBU 2015 года.

Раньше спортсменка из поселка Селенгинск в Бурятии занималась лыжным спортом. В биатлон же перешла, когда переехала учиться в Забайкальский край. Сейчас Елизавета живет в Югре и выступает за Ханты-Мансийский автономный округ.

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