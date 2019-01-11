Перед праздником Крещенье 2019 в Иркутске проверят качество воды в иорданях

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:41:40+03:00

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендуют использовать для питья воду из из водопровода

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В Иркутске санитарные врачи готовятся к массовой проверке иорданей перед празником Крещенья. На всех реках, где будут подготовлены проруби для взятия воды, будет проведен контроль качества воды.

-Для лабораторного исследования специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведут отбор проб в официально согласованных местах для проведения религиозного обряда, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Накануне праздника специалисты ведомства настоятельно советуют жителям использовать для питьевых нужд только водопроводную воду. О такой воде точно известно, что она проходит проверки в лабораториях и соответствует самым строгим гигиеническим нормативам. Вода из рек и озер, на которых оборудованы иордани может использоваться только для купания. Употребление этой воды для питья может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.

Кроме того, сами священники не раз сообщали, что 19 января, в праздник Крещения Господня, вся вода становится святой.