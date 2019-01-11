2019-01-11T09:51:48+03:00
Общество

Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капитала

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капиталаМолодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капиталаФото: Асхат БАРДЫНОВ
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23-летняя жительница Шелехова, получив сертификат на материнский капитал, решила приобрести дом с земельным участком. Подходящий вариант обнаружился в Ангарском районе. Договорившись с продавцом, она получила в Пенсионном фонде 430 тысяч рублей.

После рождения второго ребенка 23-летняя девушка из Шелехова, решила сменить место жительства. После чего обратилась в один из банков для получения ипотеки, рассчитаться по которой она планировала с помощью материнского капитала. Договорившись с жителем Ангарска о приобретении частного дома и земельного участка, шелеховчанка направилась в Пенсионный фонд, где ей предоставили сертификат на 430 тысяч рублей, предназначенных на улучшение жилищных условий ребенка. Вот только малыши проживали отдельно от горе-мамаши.

- Установлено, что дети вообще не проживают с матерью, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – А на якобы приобретенном земельном участке отсутствуют объекты недвижимости.

Сыщики пришли к выводу, что молодая девушка присвоила себе материнский капитал и потратила с нарушениями. Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере. Следователи допрашивают возможных свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

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