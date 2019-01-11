СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-11T13:49:49+03:00

В Иркутской области незаконно торговали лосьоном с большим содержанием спирта. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Полицейским Бодайбо стало известно, что в поселке Мамакан в розницу торгуют спиртсодержащим лосьоном.

- Сотрудники выехали на место, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. – На прилавке местного магазина обнаружили спиртосодержащую продукцию «Лосьён на бруньках», которую продавали с нарушением правил торговли.

Казалось бы, что в этом криминального – жидкости с содержанием этилового спирта нередко можно встретить на рынке? Однако, по закону запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой реализуют водку, ликеры и другие крепкие напитки. Правда, запреты не распространяются на стеклоомывающие жидкости и некоторые другие непищевые жидкости.

В итоге из магазина изъяли около 100 флаконов лосьона. Возбудили дело об административном правонарушении.