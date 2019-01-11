СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-11T14:06:19+03:00

Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской кинической больницы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Должность главврача этого медицинского учреждения он возглавлял 17 лет

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Громкие кадровые перестановки произошли в Иркутской городской больнице. Стало известно, что главный врач медицинского учреждения Леонид Павлюк покидает свой пост. Напомним, он занимал его с 2002 года.

- За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Иркутской области, безупречную работу и высокий профессионализм заместитель министра Галина Синькова вручила Леониду Александровичу Почетную грамоту, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Однако врач с большим опытом работы не покидает медицину. С 11 января он будет занимать пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской больницы.

По-прежнему неизвестно, кто возглавит учебное заведение. Пока временно исполняет обязанности Ольга Бортник, которая ранее была заместителем главврача по организационно-методической работе.