Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской кинической больницы
Громкие кадровые перестановки произошли в Иркутской городской больнице. Стало известно, что главный врач медицинского учреждения Леонид Павлюк покидает свой пост. Напомним, он занимал его с 2002 года.
- За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Иркутской области, безупречную работу и высокий профессионализм заместитель министра Галина Синькова вручила Леониду Александровичу Почетную грамоту, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Однако врач с большим опытом работы не покидает медицину. С 11 января он будет занимать пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской больницы.
По-прежнему неизвестно, кто возглавит учебное заведение. Пока временно исполняет обязанности Ольга Бортник, которая ранее была заместителем главврача по организационно-методической работе.