Дождались: ХК «Ермак» одержал победу в основное время, повержен воскресенский «Химик»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-11T17:11:08+03:00

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Болельщики ангарского «Ермака» дождались победы любимой команды в основное время. Да, в это сложно поверить, но в очередном матче ВХЛ на своем льду, «оранжевые» обыграли воскресенский «Химик» со счетом 3:1.

Вперед наша дружина вышла в первом периоде. Точный бросок нанес Никита Коротков. Больше голов зрители в этой 20-минутке не увидели, зато стали свидетелями драки. Во втором отрезке гости восстановили равновесие, но равный счет продержался на табло всего минуту. Вперед «Ермак» вывел Артур Гиндуллин. Все вопросы о победителе ангарчане сняли в заключительном периоде, отправив в ворота «Химика» третью шайбу. Красный свет за воротами соперника зажег все тот же Никита Коротков.

Правда, эта победа не позволила «оранжевым» покинуть последнюю 29-ю строчку строчку в таблице ВХЛ. Следующий матч «Ермак» проведет дома. 13 января в ангарск пожалует «Торпедо» из Усть-Каменогорска.