2019-01-12T04:21:33+03:00
Досуг

Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный

Готовим костюмы и коньки
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный.Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уже завтра, в воскресенье, 13 января каток на острове Конный превратиться в бал-маскарад. Деды Морозы, супергерои, принцессы и многие другие выйдут на лед. Проведение этого мероприятия уже стало традиционным.

- В нашем городе уже сложилась добрая традиция в канун старого Нового года проводить бал-маскарад на льду,- отметил председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. - Это интересное мероприятие, где каждый может почувствовать себя в роли сказочного героя и просто весело провести выходной день.

Кстати, готовьте наряды основательно, ведь, за лучший костюм будет вручен приз. Также организаторы подготовили конкурсы, призы, танцевальные флешмобы, игры. Будет работать и фотозона, где каждый желающий сможет запечатлеть себя на фото. Начало мероприятия в 14:00, не опаздывайте. Веселье грантировано.

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