СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-12T06:29:44+03:00

Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До этого их уже ловили пьяными за рулем [видео]

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Ночью 9 января инспекторам ДПС в Ангарске удалось задержать двух водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии.

Одного удалось поймать в полночь в районе 12А микрорайона.

- 39-летний ангарчанин, не имеющий права управления, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Через час рядом с 20 кварталом остановили 31-летнего водителя на «Хонда Цивик Ферио». Мужчина также отказался от медицинского освидетельствования.

Оба нарушителя не имели при себе водительских удостоверений, так как до этого уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду. Теперь им грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает: штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами до четырехсот восьмидесяти часов.