Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске
Ночью 9 января инспекторам ДПС в Ангарске удалось задержать двух водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии.
Одного удалось поймать в полночь в районе 12А микрорайона.
- 39-летний ангарчанин, не имеющий права управления, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Через час рядом с 20 кварталом остановили 31-летнего водителя на «Хонда Цивик Ферио». Мужчина также отказался от медицинского освидетельствования.
Оба нарушителя не имели при себе водительских удостоверений, так как до этого уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду. Теперь им грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает: штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами до четырехсот восьмидесяти часов.
Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске.ГУ МВД по Иркутской области