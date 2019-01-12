2019-01-12T06:29:44+03:00
Происшествия

Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске

До этого их уже ловили пьяными за рулем [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске.Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ночью 9 января инспекторам ДПС в Ангарске удалось задержать двух водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии.

Одного удалось поймать в полночь в районе 12А микрорайона.

- 39-летний ангарчанин, не имеющий права управления, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Через час рядом с 20 кварталом остановили 31-летнего водителя на «Хонда Цивик Ферио». Мужчина также отказался от медицинского освидетельствования.

Оба нарушителя не имели при себе водительских удостоверений, так как до этого уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду. Теперь им грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает: штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами до четырехсот восьмидесяти часов.

Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске.ГУ МВД по Иркутской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29 грузовых вагонов сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области
Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины
Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный
Дождались: ХК «Ермак» одержал победу в основное время, повержен воскресенский «Химик»
Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске
Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо
Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской клинической больницы
В Иркутской области незаконно торговали лосьоном с большим содержанием спирта
Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области
Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капитала
Перед праздником Крещенье 2019 в Иркутске проверят качество воды в иорданях
Биатлонистка из Бурятии Елизавета Каплина попала в сборную России
ТПП ВС оказывает поддержку предприятиям в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»
Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times»
За невыплату зарплаты на директора строительной фирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело
Россельхознадзор Иркутской области: опасная для человека муха привезена в Россию с импортными фруктами
День заповедников и нацпарков в Иркутске отметят мастер-классом и фотовыставкой
Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и Луны
Рождественские колядки споют в краеведческом музее Иркутска
Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января
Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада