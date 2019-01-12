29 грузовых вагонов сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области
Сегодня, 12 января, в утренние часы с рельс сошли 29 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Поезд следовал по маршруту «Делюр- Тыреть».
- В 9 часов 20 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе грузовых вагонов на 4969 километре ВСЖД, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.
Пострадавших и погибших нет. Отметим, что в составе этого поезда 67 вагонов.
На место происшествия со станции «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены 2 восстановительных поезда со специалистами, а также оперативные группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области. Движение в обоих направлениях перекрыто.
О задержке поездов можно узнать на сайте РЖД.