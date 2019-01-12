СЕГОДНЯ 06:45 2019-01-12T06:45:19+03:00

29 грузовых вагонов сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодня, 12 января, в утренние часы с рельс сошли 29 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Поезд следовал по маршруту «Делюр- Тыреть».

- В 9 часов 20 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе грузовых вагонов на 4969 километре ВСЖД, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Пострадавших и погибших нет. Отметим, что в составе этого поезда 67 вагонов.

На место происшествия со станции «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены 2 восстановительных поезда со специалистами, а также оперативные группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области. Движение в обоих направлениях перекрыто.

О задержке поездов можно узнать на сайте РЖД.