Интернет - мошенники: жительница Иркутска лишилась денег при продаже коляски на сайте

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-12T07:51:20+03:00

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В полицию обратилась 31-летняя жительница Иркутского района. Он рассказала о том, что недавно выставила объявление о продаже детской коляски в сети Интернет. Ей позвонил якобы заинтересованный мужчина и попросил сообщить данные банковской карты и трехзначный номер с обратной стороны для того чтобы осуществить платеж.

- После того как женщина сообщила всю требуемую информацию, собеседник перестал выходить с ней на связь, а с ее счета пропали 6500 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Уже удалось установить, что номер, с которого звонил лже-покупатель, зарегистрирован на территории Калужской области.

Полиция в очередной раз напоминает о том, что нужно быть бдительными в вопросах, которые касаются банковских карт. Не следует сообщать кому-либо данные о владельце карты, сроке ее действия, данных с обратной стороны и пин-коды. Любую сделку в Интернете нужно тщательно проверять.