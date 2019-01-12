Спасатели пресекли незаконный выезд 16 автомобилей на опасных участках вне ледовых переправ

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-12T09:30:18+03:00

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Спасатели МЧС, и сотрудники МВД совместно с представителями администрации Иркутска дежурили на реке Иркуте в районе Селиванихи. Им удалось остановить 16 автомобилистов, которые намеревались выехать на лед вне ледовых переправ.

Отметим, что перед новогодними праздниками в небезопасных местах были сооружены искусственные преграды из льда, чтобы водители не могли срезать путь в неположенном месте.

- Сейчас снежный вал пересечён следами автомобильных шин – водителей не пугает перспектива потерять автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Подобные преграды здесь возводятся регулярно, однако водителям это не мешает.

- По словам государственных инспекторов по маломерным судам, ежегодно в этом месте происходят провалы автомобилей передними колесами в трещины, образованные подвижками льда.

Весной опасность возрастает еще больше. Но и тогда «смельчаков» ничего не останавливает. Для того, чтобы допустить происшествий, которые могут повлечь за собой гибель людей, на опасных точках дежурят инспекторы по маломерным судам.

Только за один день на Иркуте межведомственная группа остановила 16 автомобилей. В отношении четырех водителей был составлен протокол об административных правонарушениях.