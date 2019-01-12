2019-01-12T12:30:45+03:00
Происшествия

Столярная мастерская горела в Иркутске: пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки

На место выехали 11 человек и 2 единицы техники
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Столярная мастерская горела в Иркутске: пожар удалось ликвидировать в кротчайшие сроки.Столярная мастерская горела в Иркутске: пожар удалось ликвидировать в кротчайшие сроки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 12 января в утренние часы произошло возгорание столярной мастерской в Иркутске.

- В 11:39 пожарно-спасательное подразделение МЧС России принимали участие в ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Уже в 11:46 пожар был локализован, а в 11:52 ликвидирован.

На месте работали 11 человек личного состава МЧС России и 2 единицы техники.

Пожарные напоминают о том, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь близких людей и сохранность имущества.

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