2019-01-12T12:16:51+03:00
Происшествия

Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия

Авария произошла сегодня, 12 января
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия.Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия.
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Появились видео и фото с места крушения поезда в Заларинском районе Иркутской области. Напомним, что сегодня утром, 12 января с железнодорожных путей сошли 27 вагонов с углем поезда, следовавшего по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет.

На место происшествия выехали три восстановительных поезда, группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области и следователи следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Всего в операции принимают участие около 300 человек и 10 единиц техники.

Сход вагонов с рельсов в Иркутской области.

Повреждено 300 метров железнодорожного полотна. В обе стороны движение перекрыто. Задержаны два рейса скорых пассажирских поездов на 5 и 8 часов. Людей, которые планировали уехать на электричках, перевозят в автобусах.

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В Заларинском районе Иркутской области с рельс сошли 27 вагонов поезда с углем. Это произошло сегодня утром, 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет. Подробнее>>>

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