Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия
Появились видео и фото с места крушения поезда в Заларинском районе Иркутской области. Напомним, что сегодня утром, 12 января с железнодорожных путей сошли 27 вагонов с углем поезда, следовавшего по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет.
На место происшествия выехали три восстановительных поезда, группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области и следователи следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Всего в операции принимают участие около 300 человек и 10 единиц техники.
Сход вагонов с рельсов в Иркутской области.
Повреждено 300 метров железнодорожного полотна. В обе стороны движение перекрыто. Задержаны два рейса скорых пассажирских поездов на 5 и 8 часов. Людей, которые планировали уехать на электричках, перевозят в автобусах.
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В Заларинском районе Иркутской области с рельс сошли 27 вагонов поезда с углем. Это произошло сегодня утром, 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет. Подробнее>>>