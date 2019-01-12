СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-12T12:16:51+03:00

Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия.

Изменить размер текста: A A

Появились видео и фото с места крушения поезда в Заларинском районе Иркутской области. Напомним, что сегодня утром, 12 января с железнодорожных путей сошли 27 вагонов с углем поезда, следовавшего по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет.

На место происшествия выехали три восстановительных поезда, группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области и следователи следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Всего в операции принимают участие около 300 человек и 10 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685955" frameborder="0"></iframe> Сход вагонов с рельсов в Иркутской области.

Повреждено 300 метров железнодорожного полотна. В обе стороны движение перекрыто. Задержаны два рейса скорых пассажирских поездов на 5 и 8 часов. Людей, которые планировали уехать на электричках, перевозят в автобусах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сход 27 грузовых вагонов с рельс в Иркутской области: движение на железнодорожных путях перекрыто

В Заларинском районе Иркутской области с рельс сошли 27 вагонов поезда с углем. Это произошло сегодня утром, 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет. Подробнее>>>