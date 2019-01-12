2019-01-12T13:04:48+03:00
Общество

Бывший житель Братска помог полиции раскрыть ряд преступлений

Сейчас мужчина живет в Новосибирске
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Бывший житель Братска помог полиции раскрыть ряд преступлений.Бывший житель Братска помог полиции раскрыть ряд преступлений.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Анатолий из Новосибирска три года назад создал в социальных сетях группу, в которой размещал информацию о происшествиях в Братске. Мужчина родился и вырос в этом городе, поэтому судьба любимого края не дает ему покоя.

За 2018 год Анатолий помог раскрыть ряд преступлений на территории Братска. Полезные для следствия сведения он получал от подписчиков и искал самостоятельно.

- Работник информационно-коммуникационной сферы, он решил использовать свои навыки для влияния, в меру своих возможностей, на безопасность граждан от преступных проявлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сегодня, 12 января руководство Межмуниципального управления МВД России «Братское» выразило благодарность молодому человеку за помощь в раскрытии преступлений.

- От вашей работы жизнь становиться светлей и безопасней, поэтому помогать вам – долг каждого нормального человека, - поблагодарил полицейских Анатолий Назарчук.

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